Sono stati denunciati in stato di libertà due giovani provenienti dall'hinterland napoletano, accusati di tentata truffa in danno di anziani. I carabinieri della compagnia di Amalfi, nella giornata di ieri, sono intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dai cittadini. I due - uno dei quali minorenne - avrebbero utilizzato il classico metodo della chiamata per la consegna di un pacco, ordinato da un fantomatico nipote delle vittime e per il quale sarebbe stato necessario effettuare il pagamento al corriere. Un modus operandi che ha insospettito i cittadini i quali hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.

Le ricerche sono state avviate su tutto il territorio della Divina, da Erchie fino a Minori, luoghi interessati da questo contatto telefonico. I due giovani sono stati intercettati sul lungomare di Minori, dopo l'ennesimo tentativo non riuscito e mentre stavano tentando di disfarsi di un pacco avvolto in una carta regalo di colore scuro senza nulla all'interno. Condotti presso la stazione dei carabinieri di Maiori, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Salerno. Le indagini proseguono per scoprire se altri episodi accaduti nelle scorse settimane siano riconducibili agli stessi autori.

