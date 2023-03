Truffa da oltre 30mila euro su polizza assicurativa, condannato broker

Due assoluzioni e una condanna per truffa per circa 33mila euro, a danno di un uomo residente nel napoletano. Sullo sfondo c'era una polizza che si rivelò poi falsa. La vittima aveva riscattato il premio di una polizza pluriennale da una società assicurativa salernitana, ma quei soldi avrebbe voluto reinvestirli poi in un'altra polizza.

Il broker al quale si rivolse gli consigliò un investimento con una compagnia che forniva, in quel momento, maggiori garanzie e convenienza. L'imputato fece così firmare alla vittima una polizza e staccare un assegno di quasi 33mila euro. Chi aveva sborsato i soldi scoprì poi che il consulente era coinvolto in un'inchiesta su un giro di polizze false. Da lì la denuncia.

Il tribunale di Nocera Inferiore ha assolto due persone, un'impiegata di Scafati e un consulente che presentò il broker alla vittima. I fatti risalgono al 2017. La condanna per l'imputato è stata di 4 mesi, insieme al risarcimento del danno.

Durante le indagini, i carabinieri risalirono all'assegno firmato dal cliente truffato che fu versato ad una banca, su di un conto corrente intestato ad una società di proprietà del broker di Scafati, che aveva avuto il titolo di credito e non alla compagnia assicurativa come avviene per prassi. Dopo la deuncia fu estinto il conto corrente mentre i soldi, gli oltre 30mila euro della polizia, si persero senza possibilità di essere recuperati.