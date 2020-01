© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffa sulla raccolta fondi per il santo patrono. Accade a Nocera Superiore , con un annuncio diffuso via social, a scopo precauzionale, dalla, riguardo una serie di richieste che diverse persone avrebbero fatto, nei giorni scorsi, sui festeggiamenti per la festa di San Ciro. Una richiesta di soldi per contribuire alla riuscita della festa, fatta in nome della parrocchia, da sconosciuti. «Si avvisa la cittadinanza - si legge nel messaggio della parrocchia - che per i festeggiamenti di San Ciro, patrono di Nocera Superiore, la cui effige è presso la parrocchia di San Bartolomeo Apostolo sita nella frazione di Pareti, non è in corso alcuna questua. In questi giorni stanno girando personaggi che non appartengono alla nostra comunità e confidono nella generosità e nella devozione per spillare soldi per altri scopi».La circostanza è al vaglio dei carabinieri della stazione, in quanto diverse persone potrebbero regalare soldi a perfetti sconosciuti, che con la scusa dei festeggiamenti del santo patrono, riescono invece a procurarsi per se stessi un ingiusto profitto.