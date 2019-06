Martedì 11 Giugno 2019, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffatore denunciato dalla polizia dopo aver venduti trattori online ma mai recapitati agli aquirenti. Questa mattina gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti (nella foto) hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Catanzaro, per il reato di truffa, O.G. cinquantaquattrenne, residente in provincia di Catanzaro. Il truffatore è stato individuato dagli agenti a conclusione di attività d’indagine avviata dopo la denuncia sporta da un sessantenne cilentano, il quale a marzo scorso mentre visitava un noto sito internet di annunci economici, notava un annuncio di vendita di un trattore al prezzo di euro 3.500.Interessato all’offerta, la vittima ignara contattava il venditore con il quale intraprendeva una fase di contrattazione. Visti i modi gentili e le rassicurazioni sul buon esito dell’affare, compreso l’invio di un atto di vendita del trattore nonché di documenti che ne attestavano il possesso, certo di aver realizzato un buon affare, concordava l’acquisto per 3.300 euro, con versamento di un anticipo di 1.490 euro da versare su una carta di credito ricaricabile fornita nella circostanza. Effettuato il pagamento, il denunciante cercava di contattare il sedicente venditore, il quale dopo aver ricevuto l’accredito e prelevato la somma predetta, si rendeva irreperibile, nonostante i numerosi tentativi effettuati. La scrupolosa ed attenta attività d’indagine ed relativi riscontri, permettevano l’identificazione del truffatore. Inoltre, dall’analisi contabile della movimentazione sulla carta, è stata accertata un’ulteriore truffa in danno di Z.V. residente in provincia di Frosinone, il quale tratto in inganno con le stesse modalità e sempre per la trattativa di compravendita di un trattore aveva versato la somma di 2.500 euro.