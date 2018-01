Tumore al seno. Visite gratuite all'ospedale di Pagani.

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visite mammografiche gratuite domani all'ospedale di Pagani. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna “AslinVita – E’ ora di Prevenzione”, organizzata dall'Asl Salerno. Grazie ad essa sarà possibile sottoporsi, gratuitamente e senza prenotazione, a screening mammografico nella stessa giornata con apparecchiatura di ultimissima generazione. Lo screening mammografico è indirizzato alle donne fra i 50 ed i 69 anni, e prevede l'effettuazione di un esame radiologico della mammella rapido ed indolore, praticabile presso i Distretti e gli Ospedali dell'ASL Salerno. La quantità di raggi x impiegata durante la mammografia è molto bassa. L'Asl Salerno garantisce la doppia lettura della mammografia da due radiologi in momenti diversi e all'oscuro del referto altrui.Dalle ore 9.30 sarà possibile rivolgersi al personale dell'ospedale Tortora, presso la Radiologia per visite, cosnulenze e informazioni. “AslinVita – E’ ora di Prevenzione” è la campagna voluta dalla direzione aziendale dell'Asl Salerno per invitare i cittadini a partecipare agli screening oncologici, a favorire il ricorso alle vaccinazioni e per sensibilizzare i giovani sui temi dei corretti stili di vita. Giunta quest’anno alla seconda edizione, la campagna intende promuovere nella popolazione la cultura della prevenzione attraverso l’adesione agli screening attivati dall’azienda. I temi principali della campagna saranno: la promozione della diagnosi precoce dei tumori del seno, della cervice uterina e del colon/retto tramite la mammografia, il pap-test, la ricerca del sangue occulto nelle feci; l’adesione alle vaccinazioni;la partecipazione attiva ai programmi di educazione sanitaria rivolti ai giovani.