Insospettabile valdianese arrestata per spaccio di droga. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina diretti dal capitano Davide Acquaviva hanno infatti fatto scattare le manette per una 35enne incensurata per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un 28enne, incensurato, per guida in stato di ebrezza alcoolica.



Gli uomini della squadra Radiomobile guidata dal maresciallo Fabrizio Piantanida, nel corso di controlli antidroga per contrastare il fenomeno della vendita e diffusione di stupefacenti tra i giovani, hanno rinvenuto nell’abitazione della giovane circa 150 grammi di hashish e cocaina, già suddivisa in dosi oltre a strumenti di peso e confezionamento al dettaglio, tutto pronto per la vendita.



Gli stessi militari, impiegati sulle strade del comprensorio del Vallo di Diano, intervenuti in seguito ad sinistro stradale in San Pietro al Tanagro hanno accertato che il conducente di una delle due autovetture coinvolte, era positivo agli accertamenti alcolemici. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato l’auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA