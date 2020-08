NOCERA SUPERIORE. Rapina una prostituta, dopo averle promesso di pagare la prestazione. E' stato arrestato due sere fa un ragazzo di nazionalità albanese, di 25 anni, a Nocera Superiore, lungo via Nazionale. Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina. Stando alle indagini dei militari, il ragazzo avrebbe raggiunto una prostituta di nazionalità nigeriana, in strada, in via Nazionale, con la pretesa di consumare un rapporto senza però pagarla. Tra i due vi era stato già un precedente incontro, dove il ragazzo aveva già riferito alla donna di voler consumare un rapporto sessuale senza il pagamento di una prestazione in denaro. Dopo qualche giorno, poi, il 25enne era tornato alla carica, questa volta però promettendo inizialmente alla donna di pagarla. Ma dopo poco, il giovane avrebbe aggredito la ragazza, picchiandola per strada, con degli schiaffi al volto. Poi le avrebbe sottratto la cifra di 20 euro, con la forza, compenso che equivaleva alla prestazione sessuale. La ragazza, pur non perdendosi d'animo, è riuscita ad allertare i carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari del reparto territoriale sono riusciti ad individuare il ragazzo e ad arrestarlo in flagranza, con l'accusa di rapina. Questa mattina, il giovane è comparso dinanzi al gip per l'udienza di convalida. Al termine della stessa, il magistrato ha confermato per l'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

