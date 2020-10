A Vallo della Lucania è risultata positiva una insegnante della scuola materna "Rodari". La donna è asintomatica ed è in isolamento. L'istituto è stato chiuso anche se da lunedì la Regione ha comunque disposto la cessazione delle attività in presenza anche per nidi e micronidi. Martedì verranno sottoposti a tampone i bambini della classe dell'insegnante contagiata in modalità drive in presso il polo fieristico. Attualmente a Vallo della Lucania si segnalano 15 casi, tra cui un ospedalizzato.

All'ospedale San Luca, sono invece positivi 4 medici, un infermiere e un fisioterapista. A questi si è aggiunto un tecnico. Aloia ha chiarito che con ogni probabilità il contagio dei sanitari è di origine extraospedaliera.

