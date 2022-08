Vietri sarà Borgo diVino: dal 2 al 4 settembre degustazioni in Villa

Farà tappa a Vietri sul Mare, dal 2 al 4 settembre Borgo diVino in tour, l'evento itinerante che ha attraversato già mezza Italia alla scoperta dei borghi più belli e delle sue eccellenze enologiche. Promosso dall’Associazione “l Borghi più belli d’Italia” l'evento si svolgerà nella suggestiva Villa Comunale di Vietri sul Mare dove i visitatori, previo acquisto di un ticket da 15 euro che darà diritto a otto degustazioni a scelta, potranno scegliere tra più di 100 etichette prodotte da oltre 30 cantine partecipanti.

Oltre ai vini tipici della Campania come il Costa d'Amalfi, il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo, il Taurasi e l’Aglianico del Taburno, sarà possibile degustare una selezione proveniente da numerose regioni d’Italia.

Lo splendido scenario della Villa Comunale di Vietri, a pochi passi dal centro storico, ospiterà un vero e proprio percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine, oltre a un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi che sarà possibile scoprire lungo l’area di svolgimento dell’evento.

Se il vino è il protagonista irrinunciabile della manifestazione, ogni buon calice merita un buon accompagnamento. Ecco perché, nei tre giorni di Borgo DiVino in Tour a Vietri sul Mare, i visitatori potranno assaggiare ed acquistare, in villa comunale, le specialità del Borgo come rustici con verdure di stagione, salumi con crostini, pasta fresca all’ortolana, orecchiette con melanzane, provola e pomodorini del piennolo.

Domenica 4 Settembre, a pochi passi da Vietri sul Mare, nella frazione di Albori, si potrà prendere parte anche a una degustazione guidata (costo 35 euro),nel corso della quale un sommelier professionista spiegherà come abbinare il vino al cibo, partendo da una selezione di vini di due cantine della Costa d'Amalfi: Marisa Cuomo di Furore e le Vigne di Raito, borgo proprio di Vietri sul Mare.P er accedere alla degustazione è obbligatorio l’acquisto online del ticket di ingresso.

Durante l’evento sarà possibile visitare anche la mostra di arte contemporanea “Je suis… Ousia” di Anna D’Elia. Ospiti d’eccezione del weekend di Borgo DiVino saranno Giuseppe Calabrese, meglio conosciuto come Peppone, inviato del programma di Rai Uno, Linea Verde; Carlo Verna, giornalista del Tgr Campania; Laura Placenti, giornalista e inviata del programma di Rai Tre Agorà estate.