L'Ambasciatore di Algeria a Salerno e Cetara il 3-4 giugno

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (a Paestum dal 30 settembre al 3 ottobre la XXIII edizione), dopo aver nel 2020 nominato Presidente Onorario Mounir Bouchenaki (algerino, ex Direttore Generale alla Cultura dell’Unesco, cittadino onorario di Capaccio Paestum), si è fatta promotrice dell'incontro a Salerno e a Cetara tra l’Ambasciatore di Algeria in Italia, S.E. Ahmed Boutache, e le autorità locali giovedì 3 e venerdì 4 giugno. Cercando da subito di individuare elementi che potessero accomunare il territorio salernitano all’Algeria, il Fondatore e Direttore della BMTA, Ugo Picarelli, si è imbattuto in due pubblicazioni scientifiche dell’Università di Salerno che illustrano il valore economico e sociale delle migrazioni semestrali dei cittadini di Cetara dagli anni ’30 agli anni ’60 del 1900 verso la cittadina di Nemours, oggi Ghazaouet, al fine di trovare sostentamento attraverso la pesca sulla costa algerina.

Giovedì 3 Giugno 2021

09.00 Incontro con il Presidente Camera di Commercio di Salerno e Vice Presidente Vicario Unioncamere Ing. Andrea Prete (a luglio neo Presidente Nazionale Unioncamere Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

10.00 Incontro con il Sindaco di Salerno Arch. Vincenzo Napoli

11.00 Incontro con la Stampa

12.30 Incontro con il Prefetto di Salerno S.E. Dott. Francesco Russo

16.00 Incontro con il Rettore Università degli Studi di Salerno Prof. Vincenzo Loia

17.00 Visita ai Laboratori di Ricerca dell'Università degli Studi di Salerno

18.00 Visita alla Inci-Flex srl in Fisciano (sviluppo dell’imballaggio flessibile e prestampa finalizzata alla produzione di impianti per la stampa roto, flexo e cartone ondulato; da anni opera in Algeria, dove è in procinto di aprire un impianto di produzione)

Venerdì 4 Giugno 2021

09.00 Incontro con il Presidente della Regione Campania Dott. Vincenzo De Luca (da confermare)

10.00 Incontro con il Presidente di Confindustria Salerno Dott. Antonio Ferraioli

10.30 Presentazione alle Imprese di Confindustria Salerno e di Anicav delle

12.00 opportunità di investimento in Algeria

13.00 Incontro con il Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Avv. Andrea Annunziata (già Sottosegretario di Stato ai Trasporti nel Governo Prodi 2006-2008)

15.00 Incontro presso l’Aula Consiliare con l'Amministrazione Comunale di Cetara

15.30 Presso la Sala Benincasa proiezione del video con protagonisti i pescatori, le cui famiglie si trasferivano annualmente da fine febbraio a settembre a Nemours (attuale Ghazaouet) dagli anni ’30 agli anni ’50 del 1900.

16,30 Presso la Torre Vicereale visita al primo Museo Cantina dedicato alla Pesca e alla Colatura di Alici

17.30 Partenza per Roma

LA DELEGAZIONE IN VISITA

L'Ambasciatore Ahmed BOUTACHE

Il Ministro Consigliere Kamel CHIR

Il Consigliere d'Ambasciata Anis LAHDIR

Il Giornalista c/o Stampa Estera Mourad ROUIGHI

L’Autista Valerio PIZZI