Vuole suicidarsi, 32enne salvata dalla rete di solidarietà

E' stata la reta di solidarietà a salvare la vita, ieri sera, ad una ragazza di 32 anni, rintracciata dagli agenti della Volante della polizia dopo la segnalazione di un cittadino. Proprio mentre gli agenti cecavano con calma di avvicinare la ragazza, un'altra segnalazione è giunta dai carabinieri della compagnai Salerno i quali, a loro volta, avevano ricevuto una telefonata da un amico della giovane che chiedeva aiuto per lei.

La ragazza, che dovrà opra spiegare ai medici il perchè della sua decisione di togliersi la vita, è stata ospitata e coccolata dai poliziotti in caserma fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha portata presso il reparto di psichiatria del Ruggi.

E' accaduto tutto in una manciata di minuti, la 32enne originaria di Isernia era a Salerno. Nel pomeriggio di ieri dice alla sua amica salernitana che aveva deciso di togliersi la vita e, in stato confusionale, scende di casa. La ragzza avvisa un amico comune di Isernia per chiedergli di chiamarla e di convincerla a rientrare a casa. Sul suo percorso, però, la giovane incontra un uomo. E' da lui che si fa indicare il ponte più alto di Salerno. L'uomo la guarda con attenzione, vede il suo stato confusionale ed allerta il centralino della questura. Da indicazioni precise sulla giovane donna e sulla strada che stava percorrendo e sulle sue possibili intenzioni suicidarie. I poliziotti la rintracciano, la calmano e la convincono ad andare con loro. Mentre stanno rientrando in caserma, al centralino della questura arriv aanche la segnalazione dei carabini che, a loro volta, erano stati avvisati da un amico della donna. Ora la 32enne è sotto osservazione in ospedale.