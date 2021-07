Altaroma, sfilata finalisti Who is on Next?: ecco i vincitori che andranno su Vogue

Altaroma è tornata a sfilare e con lei anche le iniziative per i designer emergenti. La XVII edizione di Who Is On Next?, progetto di Altaroma e Vogue Italia che premia il talento dei giovani creativi, è tornato ad accogliere in presenza, seppur parziale, negli studi di Cinecittà, gli addetti ai lavori del settore, con una sfilata trasmessa anche in diretta streaming, attraverso la piattaforma digitale di Altaroma. Protagonisti i designer Alessandro Vigilante, Atxv, Ctrl+Z, Gentile Catone, Id-Eight, Italian Family, Kobf- Kidsofbrokenfuture, Marcello Pipitone, Marco Trevisan, Niccolò Pasqua-letti, Piferi, Simon Cracker, valutati da una giuria di esperti e rappresentanti del mondo dell'editoria, della distribuzione, dell'industria, dal vivo e collegati da remoto.

Altaroma, pronti i 12 finalisti i Who is on Next? La rinascita è il tema a concorso nel 2021

I primi tre vincitori sono Atxv di Antonio Tarantini, Niccolò Pasqualetti e Piferi di Alfredo Piferi. Altaroma e Vogue Italia riconoscono anche il Premio Franca Sozzani ai primi tre designer classificati, offrendo loro visibilità su Vogue Italia, e due incontri con esperti delle rispettive organizzazioni. Altaroma ospiterà inoltre durante Altaroma Gennaio 2022 tutti i finalisti e vincitori dell'edizione 2021, mentre Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) offrirà la possibilità di presentare le collezioni vincitrici durante Milano Fashion Week Men's Collection gennaio 2022 e Milano Fashion Week Women's Collection settembre 2022. Si aggiunge inoltre in questa edizione un'importante raccolta fondi promossa da Altaroma, Camera Nazionale della Moda e Camera Moda Fashion Trust, grazie alla quale i tre vincitori riceveranno 15.000 euro per la crescita e lo sviluppo del proprio brand. Per quanto riguarda il premio Pitti Tutoring & Consulting Prize, che è parte del Premio Franca Sozzani, il riconoscimento è andato alla collezione prˆt-à-porter uomo di Italian Family, e agli accessori sostenibili di Id Eight. I due designer potranno beneficiare di un programma di mentorship della durata di sei mesi. Ad aggiungersi per la prima volta nell'ambito di Who is on next ? il Premio Manteco, sostenuto dall'omonima azienda tessile, nata in Toscana nel 1941 e oggi leader a livello mondiale nella produzione di tessuti di lusso e pratiche sostenibili. L'azienda supporterà il designer Alessandro Vigilante, con la fornitura dei propri tessuti per la realizzazione di due collezioni.