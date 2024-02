Pregoressia nervosa nelle donne in gravidanza, che cos'è e come curarla

Il vice presidente della Fondazione A.N.A.N.K.E VillaMiralago, dottor Alessandro Raggi, psicologo e psicoterapeuta che studia e porta avanti la battaglia sull'informazione e la conoscenza dei DCA (Disturbi Comportamentali Alimentari), ha posto l’accento sulla Pregoressia Nervosa che si sviluppa nelle donne in gravidanza.

«La cosiddetta "pregoressia" che non c’è nei manuali diagnostici, - afferma Il dottor Alessandro Raggi, Vicepresidente VillaMiralago – può essere una forma di anoressia nervosa preesistente che si aggrava durante la gravidanza, oppure può manifestarsi per la prima volta in questo periodo.

Le gestanti affette da questa condizione sono esposte a un rischio elevato di parto prematuro, di dare alla luce neonati con basso peso corporeo o, nelle situazioni più gravi, di subire la perdita del bambino prima della nascita. Per questa ragione, è fondamentale ricorrere alla consulenza di uno specialista».

Questa patologia é tra le meno divulgate, ed invece è importante, la conoscenza e l’informazione per le donne che sono in gravidanza in quanto la prevenzione e il farsi seguire da personale specializzato può portare alla risoluzione senza causarne gravi danni alle gestanti.

La Fondazione A.N.A.N.K.E – VillaMiralago ha tra le sue priorità quello di mettere al servizio di chi ne ha bisogno un team di esperti per le varie patologie dei DCA che possono con i loro consigli e le loro professionalità seguire i pazienti, supportando anche i loro familiari.