Anticiclone scandinavo in arrivo, freddo atlantico e rischio nubifragi. Dove e quando colpirà

L'anticiclone scandinavo cambierà drasticamente le temperature. Un vero e proprio crollo termico, di 15°C rispetto a questo ultimo periodo, e il ritorno della pioggia. Ecco quello che ci aspetta. Si aprirà una fase di maltempo. Il cambiamento avverrà a livello continentale: dalla Penisola Iberica arriverà una poderosa perturbazione, sospinta da correnti d'aria di origine atlantica e in grado di provocare un ribaltone nelle condizioni meteo. Occhio perché a causa delle temperature ancora piuttosto elevate delle acque superficiali dei nostri mari e dallo scontro tra masse d'aria diverse, non si può escludere il rischio della formazione imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua e grandine.

Ciclone atlantico in arrivo, neve e freddo autunnale. «Rischio fenomeni intensi». Dove e quando colpirà