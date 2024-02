Bonus acqua potabile e rubinetti, ultimi giorni per richiederlo. I requisiti e come inviare la domanda

Conto alla rovescia sul bonus acqua potabile e rubinetti, con le domande per le spese fino a fine 2023 che si possono inviare fino al prossimo 28 febbraio. Da quel momento in poi il sostegno non ci sarà più. Il governo ha deciso infatti di non rinnovarlo con l'ultima legge di Bilancio. La misura ha inoltre recentemente subito una diminuzione dei fondi, passando da un milione previsto nel 2023 a soli 500 mila euro per questa ultima tranche. Ecco come fare domanda e non perdere l'occasione di sfruttare il contributo.

