Carta Dedicata a te, ecco quando può arrivare la nuova ricarica. E i soldi bisogna spenderli entro il 15 marzo 2024

C'è tempo fino al 15 marzo 2024, per chi è in possesso della "Carta Dedicata a te", per spendere la ricarica già avvenuta. Si tratta di 459,70 euro (i 382,50 iniziali più la prima ricarica da 77,20 euro). Per la card sono stati stanziati circa 100 milioni di euro e la misura è stata prorogata anche per il 2024. Non c'è ancora però una data ufficiale per la nuova ricarica sulle singole tessere. L'ultima ad essere arrivata è stata quella dei quasi 80 euro arrivati a dicembre come "bonus benzina". Dal 15 marzo in poi, a meno che arrivi un'altra proroga, non sarà più possibile usare i soldi disponibili sulla carta risparmio spesa.