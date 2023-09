Codice della strada, stretta sui neopatentati: dal divieto di supercar alla nuove sanzioni, ecco cosa cambia

Nuovo codice della strada. La stretta riguarda anche i neopatentati, a cui sono interdette per 3 anni le auto di grossa cilindrata, e i monopattini per cui scatta l'obbligo di casco, targa e assicurazione. Una delle misure più attese è senza dubbio lo "stop agli autovelox selvaggi, usati solo per fare multe", per usare le parole di Salvini. Le nuove regole, spiega il ministero, vanno verso »una definizione stringente sulle specifiche tecniche degli apparecchi e sul loro posizionamento«. Una disciplina in materia è attesa da 13 anni, secondo l'Associazione sostenitori della Polizia stradale (Asaps), viste le » migliaia di sentenze che annullano i verbali«. Il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni, ricorda che i pedoni morti dall'inizio dell'anno sono quasi 300 e ritiene che sarebbe servito un decreto legge, almeno per le misure più urgenti, come quelle sull'uso del cellulare alla guida.

Codice della strada, stretta sui monopattini: targa, casco e maxi multe. Tolleranza zero su alcol e droga