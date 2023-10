Come riconoscere i sintomi e fare oggi in caso di tampone positivo? Come comportarsi in caso di contatto con una persona risultata positiva? Quali sono le regole su isolamento e quarantena? A fare il punto sulle caratterische del virus che sta circolando nel nostro Paese in questa fase è il dottor Michele Lagioia, Direttore Medico Sanitario dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas Rozzano.