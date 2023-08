Droghe, cresce l'uso in Italia: Pescara e Venezia capitali della coca, boom eroina a Firenze. Roma al primo posto per la metamfetamina

La capitale dell'eroina? Firenze. E quella della metanfetamina è Roma. Il consumo di cocaina spopola soprattutto a Pescara e Venezia. In Sardegna è molto diffusa la cannabis. Sono i risultati di uno studio dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri sul rapporto tra abuso di droga e numero di residenti delle città.

Nel report si nota una tendenza già crescente negli anni passati: l'aumento del consumo di ketamina in alcune città come Milano, Bologna e Firenze. Tra i capoluoghi con più consumo pro capite di cannabis ci sono Nuoro, Cagliari e Trieste. Roma capitale della metanfetamina mentre per la cocaina l'uso maggiore rispetto al numero di residenti è a Pescara e Venezia.

Il progetto di ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati nell'ultima Relazione Annuale del Dipartimento per le Politiche Antidroga della presidenza del Consiglio, ha sviluppato una rete di rilevamento che ha incluso 33 città di 20 regioni.

Come si fa a stimare il consumo di droghe

«In ognuna - spiega Sara Castiglioni, capo del laboratorio di Indicatori Epidemiologici Ambientali dell'istituto Mario Negri - sono stati condotti 4 rilevamenti da novembre 2020 ad aprile 2022 per analizzare i residui metabolici delle sostanze stupefacenti nelle acque reflue urbane arrivate ai depuratori. Questo permette di stimare quali e quante sostanze vengono consumate da tutta la popolazione».