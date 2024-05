Un miliardo di euro sul piatto per rinnovare il parco auto nazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. Via libera, dal 3 giugno prossimo, alla nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Ecco una guida sugli incentivi.

Incentivi auto 2024, lo sconto arriva fino a 13.750 euro se l’Isee è sotto i 30mila: si parte da oggi