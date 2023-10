Sadhguru, chi è il "guru ignorante" che ha fatto sold out a Milano: in 4 mila ad ascoltarlo (pagando fino a 900 euro)

Quttromila persone si sono riunite all’Allianz Cloud Arena di Milano per il più grande appuntamento di meditazione in Italia. E c'è chi ha pagato fino a 900 euro per un posto nelle prime file. Erano lì per il guru più famoso dell’Occidente: Jaggi Vasudev, noto come Sadhguru (ossia «guru ignorante») nato nel Sud-Ovest dell’India, a Mysore.