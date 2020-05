Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati? L'indizio "segreto" nel video su Instagram

Nessun addio fra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. Alla notizia della loro separazione, rimbalzata velocemente su tutti i siti ha risposto la diretta interessata, senza post eclatanti dal social come ci si sarebbe aspettati, ma con un piccolo indizio attraverso un video nelle stories di Instagram.



Dal suo profilo social infatti nessun post di protesta o delucidazione, ma un video delle stories in cui si vede la figlia Mia intrattenersi col suo cane, un cucciolo di Barboncino Toy. La ripresa va anni per un po’ finché sul divano non compare proprio Paolo, seduto e divertito dai giochi di Mia, con cui poi si sdraia insieme per riposare.

Già ieri comunque erano arrivati in maniera indiretta le prime smentite: fonti (rimaste anonime) molto vicino alla coppia li volevano ancora insieme e innamorati mentre il gossip li dava ormai separati già durante il lockdown da coronavirus.



