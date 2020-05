Il compleanno di Barbara D'Urso e il mistero del post con l'ex Mauro Berardi e Massimo Troisi: «Diceva che ci dovevamo sposare»

Barbara D’Urso festeggia il compleanno e spegne 63 candeline, naturalmente dato il periodo e l’emergenza coronavirus, senza party ma con una torta in diretta tv, con coro e candeline. Su Instagram però, dopo l’anticipazione di ieri, la conduttrice ha postato un altro scatto che la ritrae assieme al suo ex Mauro Berardi, stavolta con la compagnia di Massimo Troisi.



Lo scatto, che vede appunto una giovane Barbara assieme a Berardi e Troisi è seguita da una didascalia che sottolinea la vicinanza all’ex: “Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui... era il 7 maggio del 1982 😍😍😍#MassimoTroisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: “Adesso vi dovete sposare!” 😂😂😂 Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli ❤️❤️❤️ Buon Compleanno Mauro e Buon Compleanno a me!!! 🎂🎂🎂 #mauro #love #happybday #compleanno #ricordi #amarcord #iorestoacasa #restiamoacasa #coronavirus #tuttoandrabene #colcuore❤️”.



Svelato quindi il mistero del post di ieri, in cui la D’Urso aveva condiviso uno scatto assieme a Mauro, tra l’altro padre dei suoi due figli Emanuele e Giammauro, con la frase “Pubblico questa foto con l’uomo che più̀ ho amato nella mia vita e domani capirete perché”.



