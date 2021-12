Carolina Marconi, mamma dopo la lotta al cancro: «Il mio sogno più grande»

La battaglia contro il cancro di Carolina Marconi continua senza sosta. L'infuencer ha condiviso passo dopo passo con i suoi follower i miglioramenti e la fine del ciclo di chemio. In un lungo post su Instagram, infatti, ha raccontato le ultime news: «Piano piano mi sto riprendendo». Nello stesso post ricalca il sogno di avere un bambino: «Ho parlato con il mio oncologo. C'è la possibilità di interrompere la cura tra un paio d'anni e avere la speranza…». Come un fiume in piena, racconta ai suoi fan le emozioni che prova e la speranza che non muore mai, con l'hashtag #nonsimollauncazzo.

APPROFONDIMENTI LA FESTA Carolina Marconi e il tumore, chemio finita: «Arrivata quasi al... PERSONE Carolina Marconi, dolori forti alle ossa dopo l'ultima chemio:... SOCIAL Carolina Marconi nuda dopo l'operazione al seno: «Il tumore...

Leggi anche - Soleil e il GF Vip, le donne si ribellano contro il programma: «Perché la trattano diversamente? La devono fermare

Una sofferenza lunga mesi e mesi, durante i quali Carolina ha sempre dimostrato coraggio, nonostante tutto. Il lungo sfogo è finalizzato anche a dare coraggio a chi, come lei, si sente escluso e diverso. Un coraggio che ancora ora la porta ad andare avanti.