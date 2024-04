Carolyn Smith, l'abbraccio a Carolina Marconi: «Quante battaglie insieme alla mia amica»

Carolyn Smith e Carolina Marconi si conoscono da diverso tempo e hanno condiviso un'esperienza di vita dura, traumatica ma che a entrambe ha fatto capire davvero quali sono le cose che contano. La ballerina e la showgirl hanno lottato contro il tumore al seno, hanno intrapreso il percorso di cure con la chemioterapia che ha fatto perdere a tutte e due i capelli, sono entrate e uscite in continuazione dagli ospedali e, ora, sorridono insieme.

Nella sua intervista a Verissimo, Carolina ha spiegato che nel suo corpo non ci sono più cellule tumorali, mentre Carolyn sta ancora combattendo contro l'intruso come lo ha sempre definito.

Nelle scorse ore, le due amiche si sono incontrate e hanno postato una foto su Instagram.

Carolyn e Carolina guerriere

Carolyn Smith e Carolina Marconi sorridono abbracciate con occhiali da sole scuri per le vie di Roma. La ballerina ha pubblicato questa foto insieme all'amica e ha accompagnato lo scatto con la didascalia: «Quante battaglie insieme alla mia amica». La risposta della modella non si è fatta attendere. Carolina ha scritto: «Tu che mi hai donato un'immenso coraggio, tu che sei una fonte di gioia pronta ad aiutare tutti con la tua positività, tu che sei la forza incarnata, tu che non hai mai ceduto, tu che hai sempre mantenuto il sorriso nonostante tutto, tu, sempre tu, il mio mentore e la nostra capitana... Ti voglio bene». La forza d'animo ha commosso tantissimi fan che hanno commentato il post.

Carolina e l'affetto per Carolyn

Carolina Marconi, poi, ha pubblicato un video in cui abbraccia e bacia affettuosamente su una guancia Carolyn Smith e dice: «Questa donna è meravigliosa, è la nostra capitana...

Ti voglio troppo bene».