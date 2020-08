Cecilia Rodriguez, Anna Safroncik e la notte di passione con Ignazio Moser: lei rompe il silenzio

Anna Safroncik rompe il silenzio dopo essere finita al centro di un triangolo con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per il gossip l'attrice ricopre il ruolo che settimane fa è stato attribuito ad Alessia Marcuzzi, 'terzo incomodo' tra l'altra Rodriguez, Belen, e Stefano De Martino. Secondo le fonti del settimanale Oggi Ignazio avrebbe passato con Anna una serata al Billionaire e avrebbe lasciato il locale in sua compagnia. Tanto è bastato per parlare di presunta notte di passione tra i due.



Il gossip ha alimentato le voci sulla crisi con Cecilia Rodriguez. L'estate della coppia nata davanti alle telecamere delè stata molto tormentata. Dopo una breve riconciliazione in Sardegna, i pesanti litigi hanno spinto Cecilia a tornare dalla sua famiglia e Ignazio a raggiungere l'amico, anche lui in pausa di riflessione e lontano da

Ed è proprio in Sardegna che Ignazio e Anna avrebbero trascorso del tempo insieme. Moser è intervenuto sui social invitando i followers a non credere al pettegolezzo: «Stanno girando notizie che chiamare false è poco!». Anche Safroncick ha scelto Instagram e ha pubblicato un post inequivocabile. «L’eleganza non è solo un fattore estetico… la classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo. Non possiedo il dono dell’ubiquità… quindi attenti alle fake news», ha scritto nella didascalia.

Secondo Chi Cecilia e Ignazio sono in crisi a causa della gelosia di lei e dell'insicurezza di lui. Alla ragazza argentina non andrebbero giù le tante amicizie femminili del fidanzato.

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA