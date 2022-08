Francesco Totti e la confessione all'amico: «Se Ilary avesse fatto di più non mi sarei allontanato»

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ormai alla resa dei conti. Dopo la prima estate da single, per i due è arrivato il momento di discutere la divisione del patrimonio familiare e dare il via alle pratiche della separazione che ha sconvolto l'Italia e il mondo del gossip. E dopo un lungo silenzio, ecco che finalmente i protagonisti della vicenda più chiacchierata dell'estate hanno iniziato a rilasciare dichiarazioni. È l'ex campione giallorosso a rompere il silenzio e a raccontare i motivi della rottura.

Leggi anche > Francesco Totti, per la separazione da Ilary un pezzo da 90: «Ha chiamato Annamaria Bernardini De Pace»

Francesco Totti rompe il silenzio

Mentre si rincorrono le voci sulla scelta di aver arruolato per i suoi interessi la regina dei matrimonialisti, Annamaria Bernardini de Pace, Francesco Totti è il primo a rompere il silenzio e a parlare apertamente con qualcuno spiegando i motivi che hanno portato alla rottura. Ilary Blasi lo farà, probabilmente con più dovizia di particolari, nel salotto televisivo dell'amica Silvia Toffanin, a Verissimo. Mentre Francesco, per ora, la sua verità l'ha racconata ad Alex Nuccetelli, famoso pr romano e amico di Totti.

Leggi anche > Ilary Blasi a Roma dopo la vacanza da single: accelerazione nei tempi della separazione con Totti?

«Guai a chi me la tocca»

E così in un lungo sfogo, Francesco Totti racconta la rottura che per mesi ha riempito i giornali di gossip. Ma l'inizio del racconto spiazza. Se non fosse che i due si stanno separando, sembrerebbe quasi che Francesco sia ancora innamorato della sua Ilary Blasi, la donna con cui ha condiviso gli ultimi 20 anni di vita. «Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli», spiega all'amico che fece scoppiare la scintilla tra lui e Ilary. «Capirai, dopo 20 anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo».

La rivelazione choc

Ma durante il suo racconto, Francesco Totti fa capire che qualcosa, con il tempo, si è incrinato. Forse addirittura rotto. Lasciando presupporre che Ilary Blasi si è allontanata dal suo Francesco e lui, se tutto fosse rimasto come è sempre stato, non avrebbe mai pensato alla separazione. «Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato», rivela. Una patata bollente lasciata in mano a Ilary che, a questo punto, viene incolpata di aver rovinato quella storia d'amore che in tanti hanno inviadiato negli ultimi 20 anni.