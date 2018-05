«Il miglior modo per ricaricarmi»: relax in Costiera per la pallavolista De Gennaro

Domenica 20 Maggio 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 12:26

SANT'AGNELLO - È una guerriera e l'ha dimostrato nel corso dell'ultimo campionato di serie A1, vinto dalla sua Imoco Volley Conegliano a dispetto dei tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra nei momenti-chiave della stagione. Ma anche una combattente nata come Monica De Gennaro ha bisogno di tirare il fiato. In che modo? Tornando in penisola sorrentina, terra dove è nata e cresciuta, e trascorrendo un po' di tempo con la famiglia. Lo dimostra la foto con alcuni parenti che il libero della nazionale femminile di volley ha pubblicato sui suoi profili social.Un po' di meritato riposo, dunque, per la De Gennaro, reduce dall'ennesima stagione ad alti livelli. Con la sua Imoco Volley Conegliano, squadra nella quale milita ormai da cinque anni, ha centrato lo scudetto e sfiorato uno storico trionfo in Champions League: soltanto gli infortuni a raffica e la grande prestazione offerta in semifinale dalle avversarie della VakifBank hanno fermato il team veneto che si è poi riscattato rifilando un secco 3 a 0 al Galatasaray nella finalina per il terzo posto.Sebbene penalizzata da qualche acciacco, Monica si è confermata tra le migliori pallavoliste al mondo infiammando il Palaverde di Conegliano con le sue prestazioni: «È una giocatrice di un'affidabilità unica, capace di dare sempre il 100% - racconta Paolone Sartori, uno dei leader della tifoseria veneta - Guai se non avessimo Moki nella nostra squadra. Prima o poi le faremo un monumento». Ottima stagione anche per Daniele Santarelli, coach della Imoco e marito della De Gennaro dal 24 giugno 2017: «È stato splendido - conclude Sartori - una delle note più positive di una stagione tanto bella quanto difficile».