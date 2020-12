Il post sexy natalizio di Francesca Giuliano, a gennaio in tv con «Avanti un altro»

La anni ’50 del programma tv “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis sta per tornare in tv. Infatti, da gennaio, Francesca Giuliano sarà di nuovo uno dei personaggi del minimondo della nota trasmissione. La curvy più nota d’Italia ha pubblicato una foto su instagram che la ritrae in con un abito sexy di natale, invitando tutti a mangiare e ad essere più buoni per questo nuovo anno che si avvicina.

Recentemente, la Giuliano ha fatto parlare di sé dopo aver raccontato di essere stata vittima del revenge porn come è successo a Guendalina Tavassi. Infatti, le sue foto sono state rubate da instagram e inserite su siti porno.

Ultimo aggiornamento: 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA