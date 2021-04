Justin Bieber si racconta a GQ, la rivista statunitense dedicata all'universo maschiledice. E soprattutto il cantante canadese racconta i momenti difficili del suo primo anno del suo matrimonio con la modella americana Hailey Baldwin Justin e Hailey si sono sposati nel settembre 2018 in un tribunale a New York City per poi organizzare una grande festa l'anno dopo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati