Lapo Elkann a Capri testimonial della sua limited edition

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Lapo Elkann è approdato ieri sera, poco dopo il tramonto, a Capri sulla banchina del Porto Turistico, scendendo dal motoscafo Ginseng, un' imbarcazione veloce del gruppo “Capri Boat Service” di Danilo Palumbo.L'imprenditore italiano, rampollo della famiglia Agnelli, con all'attivo diversi ruoli di primo piano nella promozione e nel marketing di prestigiosi brand di auto di lusso e di moda, trascorrerà qualche giorno sull'isola azzurra. Il suo arrivo a Capri è legato ad un evento organizzato dal marchio di gioielleria svizzera Hublot (partner della Ferrari) che questa sera alle 18.30 darà un party sulla terrazza dell'Hotel La Palma, proprio di fronte all'Hublot Boutique di via Vittorio Emanuele.Lapo Elkann sarà al centro della serata, inseme al CEO di Hublot Ricardo Guadalupe, in qualità di Founder & Creative Chairman di Italia Independent. Il party sarà tenuto proprio in onore della partnership tra i due marchi Hublot ed Italian Independent che presenteranno una loro limited edition. Intanto ieri sera, dopo lo sbarco, tappa irrinunciabile al ristorante Aurora dove, al termine della serata, l'imprenditore di casa Agnelli ha posato per una foto di rito con la proprietaria Mia D'Alessio.