Paolo Maldini, l'ex calciatore festeggia 27 anni di matrimonio con Adriana: il dolce messaggio social: «Te amo»

«Buon anniversario amore❤️te amo #27annisposati». Fa gli auguri così Paolo Maldini a sua moglie Adriana Fossa Blanco. Oggi i due festeggiano 27 anni di matrimonio e gli auguri se li fanno sui social. «Feliz aniversario amore mio!» risponde la moglie. Una delle storie più longevee tra un calciatore e una modella continua a gonfie vele. Superata anche la crisi che ha riempito le pagine dei rotocalchi nel 2011 che li vedevano già divorziati oggi i Maldini appaiono ancora bellissimi e felicissimi sulle foto postate.

Calcio, la Nazionale U20 di Daniel Maldini ha preparato a Formia il doppio test del Torneo 8 Nazioni

Ecco chi è Adriana Fossa Blanco

Lei ancora giovanissima ha debuttato come modella a Miami per poi trasferirsi a Parigi e nel 1988 a Milano dove ha sfilato per alcuni dei più importanti brand d’alta moda per poi tentare anche la carriera d’attrice. Nel 1990 ha cavalcato le passerelle per Gianni Versace, Laura Biagiotti e a alcuni altri famosi stilisti. nello stesso anno arriva per Adriana l'occasione televisiva e la vediamo prendere parte allo show condotto da Mike Bongiorno, Telemike.

L'amore con Paolo

il 14 dicembre del 1994 arriva il matrimonio con Paolo Maldini, padre dei suoi due figli: Cheristian e Daniel, nati rispettivamente il 14 giugno 1996 e l'11 ottobre del 2001. Per amore dell'ex calciatore la modella decide di trasferirsi stabilmente in italia e scelgono Milano come città per costruire il loro nido. Nel 2002, dopo la nascita dei suoi figli la signora Maldini ha abbandonato la carriera di modella per dedicarsi a quella di imprenditrice (detiene alcune quote della società che gestisce il marchio Sweet Years, fondato da suo marito e da Bobo Vieri).

Maldini, la carriera

Una carriera fatta di successi quella di Paolo Cesare Maldini, nato a Milano il 26 giugno del 1968. Paolo è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, direttore dell'area tecnica del Milan. È stato vicecampione del mondo nel 1994 e vicecampione d'Europa nel 2000 con la nazionale italiana. Giocatore di caratura mondiale, annoverato fra i migliori nella storia del calcio, nel corso della sua carriera, durata 25 anni, ha vestito soltanto la maglia del Milan, con cui ha vinto 26 trofei. Ma il suo trofeo di cui va fiero oggi è quello della famiglia, che alza ancora al cielo certo che sia la più grande sua vittoria.