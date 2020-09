Temptation Island, Emanuele Cirilli e Debora Onorato sono diventati genitori: «Melissa ringrazia tutti»

Ultimo aggiornamento: 16:59

, protagonisti dell’edizione 2014 di, reality estivo per coppie in onda su Canale 5, sono diventati genitori con la nascita della figlia Melissa e il programma festeggia il suo primo fiocco rosa. La coppia ha resistito alla “tentazioni” del gioco, superando il falò finale, ed è insieme da oltre 6 anni.Quando sono entrati nel villaggio in Sardegna infatti erano fidanzati da pochi mesi e hanno voluto mettere alla prova il loro amore, che ha vinto nonostante la vicinanza di Debora all’allora tentatore Andrea Damante, prima della sua partecipazione a “Uomini e donne” e dell’incontro con Giulia De Lelllis.A dare l‘annuncio i due dai rispettivi account Instagram, dove hanno anche presentato ai follower la piccola, con una foto sul letto d’ospedale assieme alla mamma, seguito dalla frase: "Melissa ringrazia tutti voi per gli auguri della sua nascita... siete stati tantissimi!"