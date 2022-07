Ilary Blasi posta le prime foto con i figli in Africa dopo la separazione. E Totti non c'è

Lontano, lontanissimo. Ilary Blasi è sbarcata poche ore fa in Tanzania portando con sé i tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e la sorella Silvia. Una fuga programmata, dall’inevitabile ciclone mediatico che ha sconvolto la sua famiglia dopo il comunicato sulla separazione scritto sia dalla presentatrice sia da Francesco Totti. Con toni diversi e contenuti non condivisi, come qualcuno ha ribadito anche oggi.

APPROFONDIMENTI L'INDISCREZIONE Noemi Bocchi, la Lamborghini di Totti sotto casa e il cognome sparito... SOCIAL Totti e Ilary, Fabrizio Corona torna all'attacco: «La... GOSSIP Ilary Blasi ha un'altra storia? Chi sono i presunti flirt...

Le foto di Totti con la nuova fiamma

Domani su Chi usciranno le foto dell’ex capitano romanista con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Ilary ha deciso di partire il giorno dopo l’annuncio che ha scosso l’Italia. Destinazione Africa, una promessa fatta da tempo ai figli. Un resort di extra lusso, un safari già organizzato e il telefono spento.

Un modo per staccare, un tentativo di isolare i figli che comunque non rinunciano ai social dove da ore si registrano commenti, meme e ulteriori gossip.

Totti circondato dalla famiglia

Totti, invece, fino a stamattina era a Roma circondato dalla famiglia e dagli amici storici. Si è chiuso nel silenzio, totale. In queste ore anche lui ha deciso di staccare la spina e in serata è dato in partenza per Sabaudia dove ha passato tante estati con Ilary. Lo stato d'animo non sarà lo stesso.