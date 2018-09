Pharrell Williams lancia Adidas Solarhu: scarpe ad alte prestazioni e abbigliamento progettato per la corsa

C

Per l'Autunno/Inverno 2018, adidas e Pharrell Williams presentano una collezione sportiva ispirata alla cultura africana della corsa di resistenza, che incarna la comune convinzione di adidas e Pharrell che abbiamo il potere di cambiare la nostra vita attraverso lo sport. Ammiratore della natura pacifica e meditativa della corsa, Pharrell combina le principali tecnologie adidas ai motivi audaci e ai colori brillanti dell'Africa orientale, dove la corsa è profondamente radicata.Questa stagione segna la seconda iniziativa di Pharrell nel mondo dell'abbigliamento sportivo, dopo aver progettato e sviluppato lo scorso anno una collezione da tennis da indossare sui campi. Con la nuova gamma, la collaborazione si sposta dal tennis alla corsa, dall'America all'Africa, patria di alcuni dei migliori runner di resistenza al mondo. Sottolineando la visione che il marchio ha dello sport, inteso come strumento di trasformazione, la corsa permette di sprigionare il potenziale umano per cambiare la vita a livello globale. Inoltre la corsa ha pochissime barriere all'ingresso e vanta alti livelli di partecipazione in tutto il mondo, in linea con il messaggio personale di uguaglianza, giustizia e fiducia in se stessi di Pharrell.La collezione adidas firmata Pharrell Williams Solarhu lancia un modello di sneaker del tutto inedito e otto capi d'abbigliamento femminile e maschile, con motivi ispirati all'Africa orientale e nei colori tipicamente usati nelle bandiere nazionali nella regione. La collezione si declina nelle ricche tonalità dell'oro, del viola, del bordeaux, del ciano e del Collegiate red e green. Le nuove scarpe Pharrell Williams Solarhu sono la principale silhouette della stagione e il pezzo forte all'interno della collezione, una reinterpretazione degli audaci colori dell'Africa orientale e una riuscita combinazione fra la duratura suola in gomma Continental e l'intersuola Boost adidas. Le varianti grafiche del logo Hu sono cucite sulla mascherina e la punta della scarpa, mentre i dettagli in camoscio colorato arricchiscono la texture. La scarpa è disponibile in tre varianti cromatiche: Core Black/Bold Green, Core Black/Bright Cyan e Bold Gold/Bold Green.iascun paio è venduto con due coppie di lacci aggiuntivi in colori complementari. Lo spirito innovativo di adidas incontra la grafica ispirata alla cultura tribale per creare l'abbigliamento della stagione: canotte tecniche, maglie, pantaloncini e leggings da corsa con accese decorazioni grafiche ispirate ai motivi dell'Africa orientale.Questi capi compongono il guardaroba essenziale del runner, con lo spirito globale dato dalla firma di Pharrell Williams. Come spiega lo stesso Pharrell: «L'Africa è un bellissimo continente e l'origine della civiltà. La corsa è uno stato di meditazione. Perché non tornare alla madre terra e prendere ispirazione da una cultura tanto ricca e vivace? Perché non omaggiare questo incredibile sport? Perché le scarpe indossate dalla gente in strada non possono avere una funzione sportiva? È quello che abbiamo cercato di realizzare con questa collezione». «La collezione adidas firmata Pharrell Williams Solarhu sarà disponibile presso gli store monomarca adidas, i rivenditori selezionati e online».