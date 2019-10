​“Mai prendersi sul serio”, ecco la nuova collezione autunno inverno firmata Alessio Visone

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mai prendersi sul serio” è il titolo della collezione autunno inverno firmatache è stata presentata con un fashion show nei saloni del Grand Hotel Vesuvio. In catwalk, lo stilista, disegna una donna elegante ma ironica, frizzante e carismatica, proprio come la web artist Guendalina Pacifico Griffini, alias, icona della collezione.In passerella sfilano creazioni chic e contemporanee che esaltano la capacità di interpretare con ironia e personalità ogni momento della giornata: dagli abiti rosa modello baby con paillettes e sovrapposizioni vezzose di plumage, ai cappottini mannish style su gonne lunghe e plissettate. Non mancano poi i mini dress a sottana o bon ton con giacche chiuse da bottoni gioiello e tailleur doppiopetto pattern che intersecano linee, quadri e dettagli preziosi, giacche di velluto liscio e soprabiti in tricot con colli arricchiti da rose e piume. Tessuti impalpabili e ricamati si accompagnano a damaschi e tricot, per poi lasciar spazio a sete, velluti e chiffon tra bagliori di argento e oro. Gli abiti lunghi riportano disegni scintillanti di paillettes color rubino e intrecci dorati, orli di pizzi e merletti, i monospalla sono in velluto marrone con spacchi profondi sottolineati da ricami in contrasto, mentre sobri foulard di seta guarniscono pudiche camicie con romantiche rouches. Le scollature scoprono le spalle o la schiena, le lunghezze sono mini o maxi mentre sulle trame leggere si animano intarsi di fiori e foglie preziose per trionfi di rose e fantasie floreali che evocano un giardino d’inverno. Spazio poi a jumpsuit in lana intrecciata a fili d’oro e calle bianche ricamate su chiffon in fango chiaro, pellicce bordeaux e giacche preziose con maniche a tre quarti e colli arrotondati, camicie night and day e chemisier.Il total black trionfa con sensuali scollature o castigati corpetti di velluto, scintillìi di pietre e lustrini, lunghe gonne in tulle con ricami tridimensionali nero su nero. I tagli seguono un trend minimalista, tratteggiando silhouette con un sola cucitura o con sovrapposizioni; il punto vita è sottolineato da larghe cinture mentre un gioco di mix&match si rivela negli accostamenti e nelle contrapposizioni che definiscono un glamour inconfondibile. La palette dei colori, ispirata alla produzione dell'artista viennese Hermann Nitsch, va dall’avorio al total black, dallo splendore dell’oro alle profondità del rubino e del verde inglese, dalla luminosità del pink , dell’argento e del glicine fino al mistero del nero o delle sfumature di grigio, dalle fantasie mimetiche in marrone e viola a quelle floreali. A completare il look: le borse dalle forme squadrate in pelle e cavallino da portare a tracolla, le décolleté nude tacco 10, e tra i capelli fermagli con strass colorati. Scintillante e seducente, la donna Visone è pronta per sfidare i rigori dell’inverno con stile e gioia, eleganza e leggerezza, e un consiglio di bon vivre: “mai prendersi sul serio”.Presenti, tra gli ospiti della serata evento e fotografati da Salvio Parisi, anche: Cristina Donadio, Gabriella Giglio, Antonella Nardones, Monica Palmieri, Emma e Mario Magaldi, Eduardo Cycelin, Graziella Pagano, Adele Laurino Malatesta, Rosa Lezzi Oliviero, Daniela Garofalo Prisco, Isa Paola Telese, Nana' Zamparelli, Bianca e Matilde de Tommaso, Alfredo e Serenella Pacifico, Daniela Capasso, Chiara Saladino, Alessia Truda, Sandra e Antonella Carriero, Silvana Como, Mariateresa Papaleo, Giusi Landi, Tiziana Imperato, Serena Albano, Alessandra Rubinacci.