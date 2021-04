Brad Pitt firma una capsule collection per Brioni: sette capi versatili e raffinati nel segno di Hollywood

Brad Pitt ha collaborato con il brand Brioni, di cui è testimonial, per firmare la capsule collection BP Signature, un guardaroba completo in sette pezzi. Si va dall'abito a due bottoni a una polo in cashmere a maniche lunghe dal peso piuma, una giacca sportiva in cashmere double, un cappotto sfoderato e una giacca da sera in velluto abbinata a pantaloni in lana e a una camicia da sera in cotone.

I capi da sera sono ispirati all'outfit indossato da Pitt durante la 92/a cerimonia degli Academy Awards in cui ha vinto il premio Oscar per il suo ruolo in "C'era una volta a... Hollywood" di Quentin Tarantino. Tutti i capi della collezione sono caratterizzati da un'etichetta creata da Brad Pitt, che riporta la sua firma. «E' stato un grande piacere - dice Norbert Stumpfl, design director di Brioni - lavorare con Pitt; un'opportunità per realizzare qualcosa di semplice e confortevole, senza rinunciare a stile e raffinatezza. La bellezza della collezione sta nella sua versatilità, poiché lascia ad ogni uomo la libertà di indossare questi capi come preferisce».