Scarlett Johansson lancia il suo marchio beauty The Outset: «Universale e accessibile»

Scarlett Johansson debutta nel mondo del beauty. Dopo avere prestato il volto a tantissime maison di lusso, l'attrice fonda un proprio brand e lancia la sua linea di bellezza.

Scarlett Johansson lancia il brand beauty The Outset.

Il beauty brand di Scarlett Johansson

Dopo Rihanna, Kim Kardashian e Lady Gaga, anche Scarlett Johansson cede al fascino dei prodotti beauty e lancia una serie di prodotti per la cura della pelle. Il nuovo marchio della star di Hollywood si chiama The Outset, è appena atterrato sui social ed è già il nuovo oggetto del desiderio delle fan.

«Sono stata il volto di diversi marchi di lusso nel corso della mia carriera, e tutte quelle esperienze sono state davvero meravigliose», ha detto Johansson a Vogue. «Credo di aver sempre sentito di interpretare un personaggio in quelle campagne e, man mano che mi evolvevo, volevo creare e rappresentare un marchio che fosse fedele a me».

Non è chiaro quali prodotti l'azienda offrirà, anche se uno scatto pubblicato martedì su Instagram mostra quattro lozioni dedicate alla skincare. L'idea alla base del brand, che sarà ufficialmente sul mercato dall'1 marzo 2022, è di proporre prodotti «veramente universali e accessibili», ha spiegato in un video Scarlett Johansson insieme alla co-fondatrice di The Outset Kate Foster.

«Fai di più con meno» e «trova la libertà nella semplicità» suggeriscono le due imprenditrici, che punteranno su ingredienti bio e sostenibili, ma a prezzi contenuti. All'insegna dell'inclusività.