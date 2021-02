Bebe Vio a Roma, passeggiata a Trastevere con un maialino al guinzaglio

Una domenica a spasso per le vie di Trastevere, una carbonara a pranzo e... un maialino al guinzaglio! Bebe Vio è stata avvistata quest'oggi a Roma, in compagnia di due amici e un insolito animale da compagnia. L'atleta paralimpica ha deciso di approfittare del bel tempo di questi giorni per trascorrere una domenica di relax, nonostante qualche fan indiscreto che ha deciso di scattarle una foto mentre porta al guinzaglio un simpatico maialino. Bebe Vio ha concluso la passeggiata fermandosi in una trattoria a mangiare un carbonara.

