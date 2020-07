Carlo Cracco e la moglie Rosa a spasso tra i piaceri di Capri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mare, sole e gourmet. Sono stati questi gli ingredienti essenziali della vacanza caprese di Carlo Cracco e sua moglie Rosa Fanti. Lo chef stellato e severo giudice degli show culinari televisivi che ha clamorosamente abbandonato per dedicarsi ad altri progetti. Cracco nelle sue giornate capresi si è tuffato nelle bellezze, nei piaceri e nei sapori che l'isola sa regalare ai suoi ospiti. Una vera e propria full immersion nel relax insieme alla moglie Rosa Fanti prima dei weekend del gusto che si terranno a Villa Terzaghi a partire dal 10 luglio curati dall’Associazione Maestro Martino, presieduta da Carlo Cracco.Dopo il rituale giro dell’isola in mare e la scoperta delle grotte marine nascoste nelle calette ed anfratti, la coppia è ritornata a terra ed evitando i locali della movida si è recata in uno dei templi della gastronomia caprese all’Aurora. Il ristorante più antico dell’isola e metà obbligata per una clientela dal palato esigente, italiana e straniera, che ama il buon mangiare. Al termine della serata i proprietari Mia D’Alessio ed il marito chef Franco Aversa hanno preparato per l’occasione un dolce finale... una torta particolare dedicata a Carlo e Rosa con sopra scritto “benvenuti a Capri”.