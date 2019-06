«Cercasi scambisti», svelato il mistero dei cartelloni apparsi a Roma

Niente sesso o giochi di coppia. Svelato il mistero dei cartelloni apparsi a Roma nelle ultime settimane. L'appello che tanto aveva fatto sorridere e incuriosire i cittadini "Cercasi scambisti" non ha niente di piccante. Si tratta infatti di una nuova startup dedicata alla mobilità. Lo scambio a cui fa riferimento lo slogan, diventato virale sul web, riguarda infatti la possibilità di trovare un’auto quando se ne ha bisogno e condividere la propria quando non la si usa.I Popdriver, così vengono definiti gli utenti di questa nuova iniziativa, che hanno bisogno di una vettura per poche ore o per spostamenti più lunghi, possono trovare esattamente quella che cercano pagando solo per l’uso che ne fanno. I titolari di un contratto di noleggio a lungo termine mettono a disposizione la propria auto sulla piattaforma web e risparmiano sulla rata mensile, ricevendo un accredito fino all’80% dell’importo di ogni singolo viaggio effettuato. Un nuovo modello di condivisione dell’auto per chi vive in città o per chi viaggia per lavoro. Le vetture si mettono in condivisione e si aprono con una app proprio come un car sharing, ma con durate e percorrenze superiori: da 1 ora a 29 giorni e su tutto il territorio nazionale, purché si riconsegni il veicolo nei tempi indicati dal legittimo proprietario.