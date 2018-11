Dall'Honduras a Roma, si perde a Fiumicino: lieto fine per il turista, ritrovato alla stazione

Martedì 6 Novembre 2018, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 17:41

Perso fra i terminal dell'aeroporto di Fiumicino e ritrovato dopo lunghe ricerce. Lieto fine per una famigliola dell'Honduras il cui papà, un anziano di 71 anni, si è smarrito ieri sera all'aeroporto Leonardo da Vinci dopo l'arrivo. L'anziano uomo, in viaggio insieme alla figlia, è giunto nella Capitale per turismo religioso. La coppia, dopo essere atterrata intorno alle 21 con un volo da Istanbul, ed aver prelevato i bagagli ai nastri di riconsegna del Terminal 3, all'uscita si è diretta al piano superiore, alla quota partenze, dove aveva appuntamento con un'accompagnatrice.Qui, però, l'anziano si è improvvisamente allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce. La figlia, allarmata dopo quasi un'ora di ricerche infruttuose in alcune aree dello scalo, ha chiesto aiuto una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma. Intorno alle 22 ha raccontato ai militari, pur con qualche difficoltà di comprensione per la lingua ed in stato di evidente agitazione, dell'allontanamento del papà, fornendo una descrizione sommaria dell'uomo e di come era vestito.I carabinieri, dopo aver diffuso degli annunci dagli altoparlanti dell'aeroporto, si sono subito mobilitati, girando nei vari ambienti dello scalo; dopo alcune ricerche, sono riusciti a rintracciare l'uomo. Il 71enne è stato trovato, poco dopo le 23, mentre si aggirava un po' disorientato presso la stazione ferroviaria del Leonardo da Vinci: i militari sono riusciti ad intercettarlo prima che potesse allontanarsi ulteriormente a bordo di un treno. Qui, l'abbraccio con la figlia e una foto ricordo, di gruppo, con i carabinieri che sono riusciti a ritrovare l'anziano.