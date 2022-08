Francesco Chiofalo, ricovero d'urgenza: le sue parole sui social, ecco come sta

Rompe il silenzio Francesco Chiofalo che, dopo giorni di stop dai social, è tornato aggiornando i follower sulle sue condizioni di salute dopo essersi sentito male durante una festa a Ragusa, Sicilia, lo scorso 20 agosto. Su Instagram, il fidanzato di Drusilla Gucci ha di tranquillizzato tutti dopo questi lunghi giorni di apprensione. «Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole».

I follower di Chiofalo sono in apprensione per lui danquando si è mostrato provato. “Lenticchio” si è infatti fatto vedere molto provato, seduto su una sedia a rotelle. Tutto questo mentre, nel frattempo, la regina del gossip Deianira Marzano raccontava via Stories di essere rimasta in contatto con lui e di essersi fatta raccontare che, purtroppo, il problema di salute che ha avuto era piuttosto serio.

Ma sulla cartella clinica di Chiofalo, che si sta prendendo una pausa dai social e dalla vita pubblica per prendersi cura di sé. Al suo fianco, come sempre, ci sarà la fidanzata Drusilla Gucci, che poche ore fa aveva raccontato via Instagram Stories di essere partita per raggiungerlo.

Il tumore

Nel 2018, l’ex protagonista di Temptation Island aveva scoperto di avere un tumore al cervello, un meningioma. La massa tumorale benigna gli era stata asportata con una delicata operazione chirurgica nel 2019. E' stato lui stesso a paralre della malattia: qui Chiofalo aveva rivelato di aver scoperto di avere una nuova massa “sospetta” che avrebbe dovuto essere a sua volta asportata. L’intervento, alla fine, era andato bene e Chiofalo era tornato (in apparenza) più in forma che mai.