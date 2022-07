Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci lancia un ultimatum: «Non farò più l'amore con te fino a quando...»

La tensione tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci è ancora alle stelle. La coppia sta insieme dall'estate 2021, dopo che Drusilla ha partecipato all'Isola dei Famosi, ma la loro crisi non è ancora finita. Dopo la partecipazione di Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show, con l'ex star di Temptation Island che ha riservato la sua attenzione all'attrice hard Malena, le cose non sono migliorate e adesso l'ex naufraga ha mandato un ultimatum al suo ragazzo.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Francesco Chiofalo, truffato: «Sono stato veramente un... EMOZIONANTE Selvaggia Roma è incinta, il dolce annuncio sui social SOCIAL Francesco Chiofalo, viso tumefatto e naso che sanguina. I video...

Leggi anche > Blanco e la fidanzata Martina, baci hot in Sicilia: le foto fanno il giro dei social

L'ultimatum

Dopo la fine dello show, Francesco Chiofalo ha fatto di tutto per riconquistare la fidanzata, ma Drusilla è stufa di certi atteggiamenti da parte dell'influencer romano. E così Drusilla Gucci ha deciso di bacchettare la sua dolce metà per mezzo stampa, pubblicando una lunga lettera sul settimanale di gossip Di Più. L'ereditiera toscana di 28 anni ha lanciato un ultimatum a Francesco Chiofalo: «Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa», ha rimarcato Drusilla.

La passione alle stelle non basta

Drusilla Gucci ha sottolineato che la passione con Francesco Chiofalo è alle stelle ma a lei non basta più. L'ereditiera vuole di più dal loro legame: «Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, e a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo».

Le richieste non rispettate

Ma la promessa di studiare e leggere di più non è l'unica a cui Francesco Chiofalo non ha dato seguito. Nella lunga intervista di Di Più, Drusilla svela anche come abbia chiesto all'influencer romano di trasformare la terrazza del suo appartamento in una serra. Chiofalo sul terrazzo ha una piccola palestra personale a cui è molto legato, vista la sua passione per i pesi e per il fisico scolpito. E così la richiesta di Drusilla è stata totalmente ignorata.

«Non voglio più fare l'amore, ho bisogno di un'altra intimità»



La giovane ereditiera, dal canto suo, alla cultura tiene molto. Drusilla Gucci è molto attiva come scrittrice e poetessa e da Francesco Chiofalo chiede di più: «Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo». Per adesso, però, l'influencer romano non ha ancora risposto pubblicamente alla sua compagna. Chissà se, dopo aver definito spesso Drusilla come la sua donna per la vita, adesso riuscirà a salvare una relazione che sembra essere sempre più al capolinea.