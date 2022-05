Francesco Chiofalo, truffato: «Sono stato veramente un co****ne, veramente stupido»

Truffa per Francesco Chiofalo. L'ex concorrente de La Pupa e il secchione, soprannominato lenticchio, il personal trainer e influencer 33enne, ha raccontato su Instagram di essere stato vittima di una truffa che gli è costata 10mila euro. Su Instagram, Chiofalo si è sfogato con i suoi followers, raccontando tutto: «Oggi sono arrabbiato, inca***to nero. Sono stato vittima di una truffa Sono stato veramente un co****ne, veramente stupido».

Chiofalo ha ricevuto una chiamata da un numero di telefono della sua banca con il quale ha avuto contatti in precedenza. Il 33enne si è quindi fidato di chi dall’altro lato della cornetta gli ha detto che il suo conto in banca stava per essere hackerato. L’ex Pupo ha così acconsentito a dare tutta una serie di informazioni e dati personali per risolvere il problema. Subito, il suo conto è stato praticamente prosciugato.

Una volta compreso l’inganno la voce proveniente dal numero incriminato ha subito riattaccato il telefono in faccia a Chiofalo. Ed è così che l'influencer ha capito di essere stato truffato e ha provato, invano, a fare qualcosa per recuperare i suoi soldi. Suo malgrado sembra che si possa fare ben poco.

«Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero».