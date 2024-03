Bonifici bloccati, ecco perché oggi le transazioni sono ferme: quando succederà di nuovo)

Bonifici bloccati? Non è il termine più adatto. Le transazioni sono ferme: in pausa per qualche giorno da ieri, 29 marzo, fino al 1° aprile compreso. Non c'è da preoccuparsi: sta succedendo in tutti i conti corrente e le banche d'Europa. E perciò anche in Italia. Se dovete inviare o ricevere un bonifico, dunque, in questi giorni non sarà possibile e bisognerà attendere. Vediamo perché.