Vince 1,4 milioni con una schedina da 5 euro, l'impiegato fortunato: «Continuerò a lavorare e aiuterò i figli col mutuo»

Chi non ha mai sognato di vincere una somma da capogiro investendo pochi euro? È esattamente ciò che è riuscito a fare un anonimo impiegato, che ha vinto 1,4 milioni grazie ad una schedina di 5 euro della lotteria “Eurojackpot”. Una vera e propria svolta, che permetterà al fortunato di abbandonare ansie e perplessità legate alle incertezze dell'avvenire e, soprattutto, di fare qualcosa di concreto per la vera priorità della sua vita: la famiglia.

Come riporta il Corriere, infatti, l'anonimo vincitore intende continuare la vita di sempre, investendo la cospicua vincita per aiutare economicamente i propri figli.

Siamo a Rovigo, la “città delle rose”: un capoluogo veneto tranquillo e produttivo, che oggi diventa palcoscenico del fortunato evento.

La vincita è avvenuta a fine giugno, presso la tabaccheria in via Benvenuto Tisi da Garofalo; una delle titolari dell'esercizio commerciale, Monica Avanzi, commenta così la vicenda: «Noi non abbiamo visto nessuno dopo il 30 giugno.

Nessuno si è palesato, ma comprendiamo la volontà del nostro cliente di restare anonimo e non voler svelare la propria identità. Gli auguriamo il meglio».

La tabaccheria, gestita dal 1999 da Monica con il fratello Andrea, è da tempo una vera e propria istituzione del quartiere rovigino di Commenda, e adesso è anche il luogo in cui è avvenuta questa incredibile vincita.

L'uomo, che intende restare anonimo, è sicuramente divenuto uno degli uomini più invidiati di Rovigo.

Sempre mantenendo l'anonimato, l'uomo racconta le emozioni provate nel momento in cui ha scoperto di essere diventato un milionario: «Vincere è stata una gioia indescrivibile e un’emozione così forte che ho rischiato l’infarto. Il cuore sembrava scoppiare, inarrestabile».

Il felice vincitore lavora come impiegato nell'attività di famiglia, e non intende abbandonare il lavoro. L'intenzione del rodigino è di aiutare la sua famiglia a realizzare gli obiettivi di una vita: «Il denaro è utile quando si hanno progetti di valore da realizzare. Poter garantire una sicurezza economica alla mia famiglia mi rende felice e questo è per me il miglior investimento». La vincita, infatti, servirà in primis ai suoi figli: «Con i soldi vinti finirò di pagare i loro mutui di casa».