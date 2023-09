Il Lotto premia Moiano, in provincia di Benevento, nell'estrazione di venerdì 1 settembre. Nella località campana, come riporta Agipronews, sono stati vinti 23.750 grazie alla combinazione 6-10-20 sulla ruota di Bari. Ad Avellino vinti 12.450 euro in seguito ai numeri 17-23-47-76 giocati su tutte le ruote.

Il concorso del Lotto di venerdì 1 settembre ha distribuito 7,4 milioni di euro.