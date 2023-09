Ha giocato due euro all'Eurojackpot, ne ha vinti 213.406,40, centrando un 5 più 0, senza euronumeri presso l'edicola-tabacchi-bar "da Dionigi e Totò" di rione Martiri. Inutile finora il tentativo di individuare il vincitore del concorso n. 72 che ha anche assegnato ad un altro vincitore in altra parte d'Italia, grazie ad un 5 più uno, la considerevole somma di poco più di 630 mila euro. Dunque, la persona baciata dalla fortuna sul Tricolle potrebbe essere chiunque: un residente, un lavoratore, un giovane, una casalinga, un incallito giocatore. «Non so dire al momento - spiega il titolare della ricevitoria, Dionigi Caggiano - chi possa essere il fortunato giocatore di una schedina Quick Pick. Di sicuro è un persona che ha centrato cinque numeri su cinque, senza euronumeri. Probabilmente un giocatore che ripete la giocata. Qui arrivano da tante parti, anche da comuni limitrofi, soprattutto lavoratori.

Sono ancora sorpreso da questa importante e significativa vincita, tanto che non ho fatto ancora una ricerca per capire se il tagliando è stato giocato l'8 settembre o il giorno prima. Né finora si è fatto avanti qualcuno, anche nell'anonimato, per rivendicare la vincita e offrire al personale almeno una bottiglia di spumante. Vuol dire che lo faremo noi, con gli amici di sempre, che mi sollecitano di dire qualcosa su questa vincita, anche se in realtà so ben poco. Vorrei solo augurarmi che a vincere sia stata una persona che ha bisogno di risorse economiche e che possa risolvere i suoi problemi, senza sperperare subito la vincita. Questa è una città con tanti problemi, vincere un bel gruzzolo di danaro può far solo bene». È questo in sostanza anche il leitmotiv delle considerazioni di quanti, entrando nel locale di via Martiri e apprendendo della vincita dei 213.406,40 euro, provano a definire il profilo del vincitore. Ma invano. «So di un giovane- sostiene Marco- che gioca sempre due euro, potrebbe essere lui il fortunato, mi farebbe piacere». «Sono sicuro - è la tesi invece di Antonio- che nessuno si farà avanti qui, ma cercherà di incassare la vincita tramite banca. Meglio non far sapere i fatti propri ad altri, specie se si parla di danaro vinto in qualche lotteria».

Per Alessandro «prima o poi si scoprirà, impossibile non cambiare condizione di vita, grazie ad una simile vincita. Nessuno riesce a nascondere un cambiamento del genere». «Apprendo con piacere - sostiene don Costantino Pratola, ex parroco del quartiere - di questa vincita. La dea bendata è arrivata finalmente anche qui. Mi auguro che questi soldi siano finiti in buone mani, in persone che possano migliorare la loro condizione economica, senza incorrere in sprechi. Qui tanta gente ha bisogno di soldi, vorrei tanto che si utilizzino per le famiglie e per le cose necessarie. Ci sono in giro troppi esempi negativi. Credo che prevalga il buon senso». Ovviamente, tra una consumazione e l'altra c'è chi, pur non avendo mai giocato all'Eurojackpot, detta cinque numeri alla collaboratrice di Dionigi Caggiano, immaginando che con due euro possa ripetersi il miracolo dell'altro ieri. Sarà così? È la speranza che non muore.