Marica Pellegrinelli addolorata per la perdita di Atena, la sua amata cucciola. L'ex-moglie di Eros Ramazzotti scrive in un lungo post su Instagram tutto il suo dolore per la perdita della sua dolce cagnolina.

«Una cucciola di poco più di un anno. E’ morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito ad interrompere il dolore ma invano», scrive la modelle 34enne, che poi spiega cos'è accaduto ad Atena.

Avvelenata nel parco

«Mio padre e lei stavano facendo una passeggiata, era al cellulare con me, stavamo organizzando il compleanno di mia madre ma la telefonata cade, Atena ha mangiato un boccone avvelenato. Una dose di veleno che avrebbe ucciso un cavallo, che le ha immediatamente spappolato il pancreas» scrive Pellegrinelli, che descrive l'autore di un gesto atroce, oltre che un reato, come «persone perverse e terribili», aggiungendo che è «la sesta vittima nel giro di un giorno, altri sei sono sopravvissuti con danni irreversibili .. nemmeno un cartello di allerta!!!!!»

L'ex moglie di Eros, madre di di Raffaela Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, 7, avuti dal cantautore romano ed attualmente legata con William Djoko, è profondamente provata dalla morte accidentale della sua cucciola di un anno: «Siamo a pezzi, era la cucciola più intelligente e dolce mai conosciuta».